Погода в Сочи резко испортится

Мэрия города Сочи отправила жителям сообщение о том, что погода резко испортится. В регионе ожидается ветер с порывами до 20−25 м/с и сильные дожди.
С 3 по 6 декабря также существует вероятность схода лавин в горах, передаёт «Российская газета».
Власти попросили всё местное население соблюдать правила безопасности. Если произойдёт экстренная ситуация, гражданам следует немедленно звонить в «112».
Как писал News.ru, морозы до минус 20 градусов предрекли в столице к Рождеству. К 7 января в город придёт гребень антициклона, снег перестанет идти, а холод усилится.