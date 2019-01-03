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Погода в Сочи резко испортится

Нина Зотина/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Мэрия города Сочи отправила жителям сообщение о том, что погода резко испортится. В регионе ожидается ветер с порывами до 20−25 м/с и сильные дожди.

С 3 по 6 декабря также существует вероятность схода лавин в горах, передаёт «Российская газета».

Власти попросили всё местное население соблюдать правила безопасности. Если произойдёт экстренная ситуация, гражданам следует немедленно звонить в «112».

Как писал News.ru, морозы до минус 20 градусов предрекли в столице к Рождеству. К 7 января в город придёт гребень антициклона, снег перестанет идти, а холод усилится.


#погода #СОЧИ
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