Погода в Сочи резко испортится

https://news.ru/storage/news/40e078742ad1167acaeb23f461a2c74b/2493b8f9-974c-42e4-a09b-88561788254b_850.jpg Нина Зотина/РИА Новости

Мэрия города Сочи отправила жителям сообщение о том, что погода резко испортится. В регионе ожидается ветер с порывами до 20−25 м/с и сильные дожди.

С 3 по 6 декабря также существует вероятность схода лавин в горах, передаёт «Российская газета».

Власти попросили всё местное население соблюдать правила безопасности. Если произойдёт экстренная ситуация, гражданам следует немедленно звонить в «112».

Как писал News.ru, морозы до минус 20 градусов предрекли в столице к Рождеству. К 7 января в город придёт гребень антициклона, снег перестанет идти, а холод усилится.