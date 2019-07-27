https://static.news.ru/photo/67e432b4-b07c-11e9-aec9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Температура воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ в субботу, 27 июля, повысилась до 28,8 градуса. Это максимальное значение самого жаркого месяца лета, сообщает столичное метеобюро.

Прежний максимум был установлен в пятницу, 26 июля, когда столбики термометров повысились до плюс 28,7 градуса. При этом средняя температура в июле — 2019 года оказалась на 1,3 градуса ниже нормы, информирует « Интерфак с».

По данным специалистов метеобюро, в воскресенье, 28 июля ожидается 25–27 градусов тепла, а с понедельника, 29 июля, в Москву придёт сентябрьское похолодание. Максимальная температура днём 13–15 градусов по Цельсию, ночью +7–8.

Ранее Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные. Резкая смена погоды ожидается почти на всей территории европейской части России, холодная тропосферная ложбина из Арктики в воскресенье, 28 июля, быстро распространится по всей территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам. На крайнем севере и северо-востоке европейской части России в ночь на воскресенье и в воскресенье утром ожидаются дожди и мокрый снег. В средней полосе РФ от Кольского полуострова до Средней Волги ожидается похолодание на 4–7 градусов ниже нормы. На Урале и Верхней Волге температура не дотянет до средних значений на 10 градусов. При этом арктический воздух доберётся и до южных регионов, но там температура станет более комфортной, писал News.ru.