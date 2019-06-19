https://static.news.ru/photo/bc1c1f98-928d-11e9-915e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Очередной температурный рекорд может быть побит в столице 22 июня.

По данным синоптиков, в субботу из-за антициклона столбики термометров покажут до 32 градусов тепла, что является самым высоким значением для этого дня с 1917 года, когда воздух прогрелся до 31,8 градуса.

Специалисты также отметили, что 23 июня жара начнёт спадать, передаёт RNS .

Ранее News.ru писал, что «оранжевый» уровень опасности продлён в столичном регионе до конца недели из-за аномально жаркой и сухой погоды. Предупреждение связано с высокой вероятностью возникновения пожаров.