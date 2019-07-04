https://static.news.ru/photo/458e5952-9e56-11e9-82ad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные. Как сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температура опустится до минимальных значений этого лета.

К выходным, 6 и 7 июля, мы достигнем «холодного дна», потом температура начнет медленно расти и выбираться за плюс 20 градусов, — заявил он РБК .

Он отметил, что столичный регион находится во власти северо-атлантического циклона. В Москве будет преимущественно облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит плюс 16–18 градусов, что на 5 градусов ниже климатической нормы.

Ранее News.ru писал, что москвичей предупредили о сильном ветре 4 июля. По данным синоптиков, его скорость может достигать 17 метров в секунду.