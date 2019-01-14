Снег в Москве будет идти всю неделю

https://news.ru/storage/news/2e4321a8fe76a40ed64f2163c964e3a0/01748bc1-d61e-4a71-9da7-7f3c81182f56_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Снегопады различной интенсивности будут идти в столице на протяжении всей недели, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, на погоду повлияют циклоны, которые начнут следовать через Москву «практически один за одним».

«В ближайшие дни — сегодня и завтра — нас ожидает погода облачная, временами снег и местами метель. Порывы южного ветра и сегодня, и завтра будут достигать 15 метров в секунду», — уточнила она.

Синоптик отметила, что за 14 и 15 января снежный покров подрастёт всего на четыре сантиметра, а столбики термометров покажут от 2 до 4 градусов мороза.

Начиная с 16 января температура воздуха начнёт снижаться. Самым холодным днём станет четверг — ночью ожидается до минус 12 градусов, а днём до минус 4.

Специалист добавила, что атмосферное давление всю неделю будет чуть ниже климатической нормы, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что начало новой рабочей недели в Московском регионе обещает стать аномально тёплым. Согласно прогнозам, показания термометров окажутся на несколько градусов выше многолетней нормы.