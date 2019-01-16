Погода может помешать крещенским купаниям в Магадане

https://news.ru/storage/news/6d3327c189ff019f6d3d1e238725f626/1d755125-645e-42d0-aa71-29d6edcf77c9_850.jpg Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Крещенские купания в Магадане могут отменить из-за состояния льда в бухте Гертнера, а также надвигающегося на Охотское море мощного циклона. Об этом сообщили в мэрии столицы Колымы.

«Традиционных омовений в проруби Охотского моря, возможно, не будет. Этот вопрос обсудили на совещании в мэрии», — говорится в сообщении на сайте администрации Магадана.

По информации начальника Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артёма Климашевского, лёд в бухте Гертнера — месте традиционных крещенских купаний — «покрыт сетью замёрзших крестообразных трещин, вдоль побережья сильно деформирован».

«На удалении около 4—4,5 км отмечена „живая“ трещина в 40—80 сантиметров. Толщина льда в ней — 8—15 см. Кроме того, 17 января, накануне Крещения, на юге Охотского моря прогнозируется мощный циклон, который может повлиять на ледовую обстановку. Выезд и выход опасны», — сообщил Климашевский.

Окончательное решение по крещенским купаниям в Магадане будет принято 17 января.

В 2018 году купания в бухте Гертнера также отменили из-за опасности массового выхода на лёд.

Как писал ранее News.ru, в Москве точное количество мест, оборудованных для крещенских купаний, станет известно после того, как Роспотребнадзор проверит качество воды в водоёмах столицы. Специалисты ведомства берут пробы воды в целях заключения о её положительном или негативном качестве. Московская городская поисково-спасательная служба готовится обеспечить безопасность жителей и гостей столицы во время купаний. За порядком проследят более 2000 человек.