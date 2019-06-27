https://static.news.ru/photo/f3bb6c76-98b2-11e9-8552-fa163e074e61_1024.jpg Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

Друг погибшего при крушении самолёта Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска бортмеханика Олега Барданова рассказал о своём товарище. В следующем году тот собирался уходить на пенсию.

Он начал лететь на этом типе [самолётов] где-то в середине 90-х, потом стал командиром, потом — инструктором. Много научил пилотов, а в последнее время летал пилотом-инспектором авиакомпании «Ангара». Был грамотным пилотом, очень любил летать, — приводит Life его слова.

27 июня пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Нижнеангарска в Улан-Удэ, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей. Приземлившись, судно врезалось в здание очистных сооружений.

В результате аварийной посадки погибли пилот и бортмеханик. На борту находились 42 пассажира. Семь из них получили различные травмы и были госпитализированы, писал News.ru.