https://static.news.ru/photo/08a22b98-b1f9-11e9-b2c8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карпенко Фото: petersburg_boxing/vk.com

Бывший чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко, тело которого 27 июля обнаружили в одной из рек Санкт-Петербурга, ни дня не мог прожить без спорта, рассказала жена спортсмена Анна.

У него ни дня без спорта не проходило. Он очень сильно переживал всегда за своих учеников, — сообщила супруга Пятому каналу .

По её словам, после операции врачи запретили Сергею Карпенко выполнять некоторые упражнения, но кикбоксера это не останавливало, потому что он был фанатом своего дела.

Как ранее сообщал News.ru, труп экс-чемпиона России с огнестрельным ранением в голову нашли на берегу Мойки в Санкт-Петербурге.