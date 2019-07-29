Бывший чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко, тело которого 27 июля обнаружили в одной из рек Санкт-Петербурга, ни дня не мог прожить без спорта, рассказала жена спортсмена Анна.
У него ни дня без спорта не проходило. Он очень сильно переживал всегда за своих учеников, — сообщила супруга
Пятому каналу.
По её словам, после операции врачи запретили Сергею Карпенко выполнять некоторые упражнения, но кикбоксера это не останавливало, потому что он был фанатом своего дела.
Как ранее сообщал News.ru, труп экс-чемпиона России с огнестрельным ранением в голову нашли на берегу Мойки в Санкт-Петербурге.