Подводников, погибших в Баренцевом море, могут похоронить на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Власти намерены предложить такой вариант родственникам военных.
Согласно планам чиновников, захоронение осуществят рядом с могилой 32 членов экипажа АПРК К-141 «Курск», передаёт
Ранее News.ru писал, что руководство Санкт-Петербурга не исключает единого захоронения подводников, если их родственники дадут на это согласие. Об этом заявил глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.