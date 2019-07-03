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Президент России Владимир Путин подписал закон о выращивании опийного мака для получения обезболивающих препаратов. Остатки посевов наркосодержащих культур, а также образовавшиеся в результате производства психотропные вещества будут уничтожать.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Нововведение регулирует порядок культивирования наркосодержащих растений для получения применяемых в лечебных целях и (или) ветеринарии обезболивающих. Ранее News.ru сообщал, что Совет Федерации одобрил...