https://static.news.ru/photo/5967cf52-9e52-11e9-ba71-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Число погибших в результате наводнения в Иркутской области увеличилось. Спасатели сообщили, что нашли тело одного из местных жителей, который считался пропавшим без вести.

По последним данным регионального главка МЧС, умер 21 человек, пропавшими значатся 14.

Как передаёт ТАСС , по состоянию на утро 4 июля в 16 населённых пунктах остаются подтопленными 2,7 тысячи жилых домов, в которых проживают 6,4 тысячи человек.

Паводки в регионе произошли в конце июня. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. За медицинской помощью обратились 1415 местных жителей, 313 человек госпитализированы.

По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.

Ранее News.ru сообщал, что спасатели прогнозируют новую волну паводков. Из берегов могут выйти реки Иркут, Китой, Ока и Белая.