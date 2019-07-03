https://static.news.ru/photo/1e82d29a-9d7d-11e9-b624-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Погибшие на секретной подлодке Минобороны подводники будут представлены к государственным наградам посмертно. Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое — капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам, — цитирует его РИА Новости .

Шойгу находится в Североморске, где проводит совещание, посвящённое расследованию причин ЧП и оказанию помощи семьям погибших. Трагедия произошла 1 июля. Жертвами пожара на глубоководном аппарате стали 14 моряков. В настоящее время известны имена четверых погибших.

Ранее, как писал News.ru, Шойгу рассказал новые детали гибели подводников. По его словам, моряки действовали как настоящие герои и до последнего пытались спасти корабль.