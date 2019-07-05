https://static.news.ru/photo/8b8747ae-9f08-11e9-9626-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате «Лошарик» в Баренцевом море, будут похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с мемориалом экипажу подводной лодки «Курск».

Решение по желанию родственников — все 14 погибших подводников будут похоронены на морском мемориале Серафимовского кладбища рядом с мемориалом погибшим подводникам „Курска“. Решение принято. Мемориал будет установлен к годовщине гибели в 2020 году, — сообщил ТАСС руководитель Санкт-Петербургской общественной организации «Клуб моряков-подводников» Игорь Курдин.

Он не назвал дату и время прощания.

Ранее News.ru писал, что трагедия в Баренцевом море произошла 1 июля. В результате пожара на секретной субмарине Минобороны погибли 14 человек, среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга.

Имена подводников увековечат в Кронштадте. В Морском соборе святителя Николая Чудотворца, который считается главным храмом ВМФ России, установят мемориальную доску с именами моряков.