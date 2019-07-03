https://static.news.ru/photo/3a5216a6-9d1f-11e9-9d36-fa163e074e61_1024.jpg Петергоф Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Члены экипажа сверхмалой атомной подводной лодки, погибшие в Баренцевом море, служили в войсковой части 45707. Она дислоцирована в Петергофе — пригороде Санкт-Петербурга — и подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны РФ.

Часть имеет научно-исследовательскую лабораторию и включает в себя отряд гидронавтов. При этом её офицеры служат в Североморске. Там находятся АПЛ, являющиеся носителями сверхмалых подводных лодок, используемых гидронавтами, сообщает « Коммерсант ».

Девять капитанов первого ранга из части в Петергофе являются героями России. Звания они удостоены за исследование Арктики и Антарктики. Двое из них погибли в Баренцевом море. Издание со ссылкой на telegram-канал Baza уточняет, что это — капитаны первого ранга Денис Долонский и Николай Филин.

Ранее News.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин в ходе экстренной встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников. Он отметил, что среди жертв пожара на глубоководном аппарате — семь капитанов первого ранга, два героя России. Политик отметил высокий профессионализм погибшего экипажа. Он потребовал оказать помощь семьям моряков, которые проживают в Североморске.