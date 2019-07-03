Члены экипажа сверхмалой атомной подводной лодки, погибшие в Баренцевом море, служили в войсковой части 45707. Она дислоцирована в Петергофе — пригороде Санкт-Петербурга — и подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны РФ.
Часть имеет научно-исследовательскую лабораторию и включает в себя отряд гидронавтов. При этом её офицеры служат в Североморске. Там находятся АПЛ, являющиеся носителями сверхмалых подводных лодок, используемых гидронавтами, сообщает «
Девять капитанов первого ранга из части в Петергофе являются героями России. Звания они удостоены за исследование Арктики и Антарктики. Двое из них погибли в Баренцевом море. Издание со ссылкой на telegram-канал Baza уточняет, что это — капитаны первого ранга Денис Долонский и Николай Филин.
Ранее News.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин в ходе экстренной встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников. Он отметил, что среди жертв пожара на глубоководном аппарате — семь капитанов первого ранга, два героя России. Политик отметил высокий профессионализм погибшего экипажа. Он потребовал оказать помощь семьям моряков, которые проживают в Североморске.