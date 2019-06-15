https://static.news.ru/photo/edee20e2-9036-11e9-9a57-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/penza_live

Похороны 34-летнего мужчины, погибшего в массовой драке под Пензой, прошли в селе Чемодановка. Проститься с ним прибыли сотни местных жителей.

Порядка 500 человек пришли проститься с погибшим жителем Чемодановки, который 16 июня был похоронен на местном кладбище, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Дина Черёмушкина.

Расходы на организацию похорон взяли на себя власти региона. Губернатор Иван Белозерцев также обещал помочь семье погибшего погасить кредиты, общая сумма которых составляет около 900 тысяч рублей.

Конфликт между жителями села Чемодановка случился 13 июня. Поводом к нему стала обычная ссора детей, игравших между собой на пруду и потом пожаловавшихся родителям. После чего местные жители пришли в дом цыган и устроили драку.

Позднее во время схода граждан была перекрыта трасса М-5 «Урал». По делу о случившемся в полицию были доставлены 174 человека. По подозрению в причастности к убийству задержаны 12 местных жителей.

Для выяснения всех деталей произошедшего между сельчанами во время драки созданы специальные рабочие группы. Кроме того, власти региона пообещали жителям решить все вопросы, касающиеся благоустройства в селе, водоснабжения, уличного освещения, транспорта, социальной защиты населения, писал News.ru.