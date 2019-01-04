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Поездов «Москва» в столичном метро стало больше

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Количество поездов «Москва» в метро столицы достигло 102 штук, сообщил заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, за прошедшие две недели парк метрополитена пополнился шестью составами нового поколения.

«Таким образом, план поставки 69 новых составов на 2018 год выполнен на 100%», — заявил он.

Политик отметил, что вместе с поездами предыдущих серий по Таганско-Краснопресненской линии курсируют 48 составов «Москва», а по Калужско-Рижской — 21.

На Филёвской линии новые поезда полностью заменили «Русичи». Четыре находятся в депо «Солнцево», ещё два — в резерве для обучения машинистов, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что сервисом по отправке поздравительных открыток и писем Деду Морозу, работавшим в течение двух недель в московской подземке и на МЦК, воспользовались свыше шести тысяч пассажиров. Акция проводилась столичным метрополитеном совместно с «Почтой России». 


#москва #метро #поезда #МаксимЛиксутов
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