Поездки в Европу таят опасность для россиян из-за гриппа

Роспотребнадзор предупредил россиян о росте активности вируса гриппа в Европе. Рекомендуется учитывать опасность при планировании поездок.
Широкое распространение вируса гриппа зафиксировано в Исландии, Норвегии, Португалии, Швеции и Турции. Греция, Латвия, Словакия отметились локальными вспышками, ещё в 12 странах Европы имели место случаи гриппоподобных заболеваний, сообщает Роспотребнадзор на своём сайте.
Отдельно в надзорном ведомстве отмечают вспышки гриппа в Грузии и на Украине. За первую декаду 2018 года там зарегистрированы 15 и 25 случаев летальных исходов соответственно.
Ранее News.ru сообщал, что 32-летняя россиянка скончалась из-за свиного гриппа на Украине. Всего в минувшие выходные в Черниговской области из-за осложнений гриппа умерли три человека. У двух женщин лабораторными анализами выделен штамм гриппа АH1N1, который относится к разновидностям свиного.