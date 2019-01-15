Поездки в Европу таят опасность для россиян из-за гриппа

https://news.ru/storage/news/7b2201b36bb446bc428642da96934ace/7d6e42a9-7be9-4f9d-b20d-5a4bf271c798_850.jpg Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роспотребнадзор предупредил россиян о росте активности вируса гриппа в Европе. Рекомендуется учитывать опасность при планировании поездок.

Широкое распространение вируса гриппа зафиксировано в Исландии, Норвегии, Португалии, Швеции и Турции. Греция, Латвия, Словакия отметились локальными вспышками, ещё в 12 странах Европы имели место случаи гриппоподобных заболеваний, сообщает Роспотребнадзор на своём сайте.

Отдельно в надзорном ведомстве отмечают вспышки гриппа в Грузии и на Украине. За первую декаду 2018 года там зарегистрированы 15 и 25 случаев летальных исходов соответственно.

Ранее News.ru сообщал, что 32-летняя россиянка скончалась из-за свиного гриппа на Украине. Всего в минувшие выходные в Черниговской области из-за осложнений гриппа умерли три человека. У двух женщин лабораторными анализами выделен штамм гриппа АH1N1, который относится к разновидностям свиного.