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Поездки в Европу таят опасность для россиян из-за гриппа

Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Роспотребнадзор предупредил россиян о росте активности вируса гриппа в Европе. Рекомендуется учитывать опасность при планировании поездок.

Широкое распространение вируса гриппа зафиксировано в Исландии, Норвегии, Португалии, Швеции и Турции. Греция, Латвия, Словакия  отметились локальными вспышками, ещё в 12 странах Европы имели место случаи гриппоподобных заболеваний, сообщает Роспотребнадзор на своём сайте.

Отдельно в надзорном ведомстве отмечают вспышки гриппа в Грузии и на Украине. За первую декаду 2018 года там зарегистрированы 15 и 25 случаев летальных исходов соответственно.

Ранее News.ru сообщал, что 32-летняя россиянка скончалась из-за свиного гриппа на Украине. Всего в минувшие выходные в Черниговской области из-за осложнений гриппа умерли три человека. У двух женщин лабораторными анализами выделен штамм гриппа АH1N1, который относится к разновидностям свиного.


#европа #грипп #эпидемия
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