Жительница Москвы Надежда Насырова поделилась впечатлениями о путешествии в Карелию, которое превратилось в полное разочарование из-за действий туроператора.
Девушка и её подруга выбрали компанию «Гид Лайф», изначально предлагавшую выгодные условия на программу «Места силы и Мир водопадов». Однако вскоре выяснилось, что стоимость поездки на указанные даты выше той, что была указана на сайте. В офисе это объяснили «стечением обстоятельств».
Перевести деньги за путешествие туристкам предложили на банковскую карту частного, а не юридического лица. Помимо этого, им пришлось доплачивать за выбор мест в автобусе и за обеды-ужины, которые не имели ничего общего с фотографиями на сайте.
Также москвички так и не смогли попасть на водопады. За это, как они считают, им предложили совершенно неравнозначную по стоимости альтернативу, передаёт
Как писал News.ru, ранее советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин заявил, что единый реестр туристических агентств необходимо создать в России на федеральном уровне. По его мнению, такой реестр повысит доверие к турагентствам, которые принимают на себя первый удар в случае неправомерных действий туроператоров.