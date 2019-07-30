https://static.news.ru/photo/165a634c-b37d-11e9-8a0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Kamenev/Russian Look/Global Look Press

Жительница Москвы Надежда Насырова поделилась впечатлениями о путешествии в Карелию, которое превратилось в полное разочарование из-за действий туроператора.

Девушка и её подруга выбрали компанию «Гид Лайф», изначально предлагавшую выгодные условия на программу «Места силы и Мир водопадов». Однако вскоре выяснилось, что стоимость поездки на указанные даты выше той, что была указана на сайте. В офисе это объяснили «стечением обстоятельств».

Перевести деньги за путешествие туристкам предложили на банковскую карту частного, а не юридического лица. Помимо этого, им пришлось доплачивать за выбор мест в автобусе и за обеды-ужины, которые не имели ничего общего с фотографиями на сайте.

Также москвички так и не смогли попасть на водопады. За это, как они считают, им предложили совершенно неравнозначную по стоимости альтернативу, передаёт Nation News .

Как писал News.ru, ранее советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин заявил, что единый реестр туристических агентств необходимо создать в России на федеральном уровне. По его мнению, такой реестр повысит доверие к турагентствам, которые принимают на себя первый удар в случае неправомерных действий туроператоров.