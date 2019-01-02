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Усовершенствованные поезда появятся в метро Москвы

Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Московское метро в январе — марте 2019 года украсят усовершенствованные поезда «Москва-2019» с новыми QHD-экранами и мягкими гигиеничными креслами. Вагоны будут отличаться от предшественников как внешне, так и технологически.

Новые экраны будут показывать всю маршрутную информацию, станут крупнее предыдущих. Об этом рассказал коммерческий директор по развитию городского транспорта АО «Трансмашхолдинг» Андрей Васильев, сообщают «Известия».

По его словам, обивка сидений будет проще чиститься, изменится мягкость кресел. Поменяется и пластик на стеновых панелях. Новые поезда оснастят системой плавного электродинамического торможения.

Ранее News.ru сообщал, что пассажиропоток Московского метрополитена перед новогодними праздниками достиг 9,2 млн человек. В будние дни подземка перевозит более 8 млн человек. С 24 декабря было перевезено почти 37 миллионов пассажиров.


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