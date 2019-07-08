https://static.news.ru/photo/867cb190-a16f-11e9-a7ef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tiia Monto/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Подземные ходы, ведущие от гарема и от основного корпуса Ханского дворца в Бахчисарае, были найдены в ходе реставрации. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.

Во время заливки бетона навеса, установленного над главным корпусом дворца, были обнаружены подземные ходы, ведущие от гарема и главного корпуса, – цитирует Бальбека РИА Новости .

Он отметил, что после завершения реставрационных и противоаварийных работ археологи проведут масштабное исследование, которое, по мнению депутата, откроет множество других тайн дворца.

Бальбек также заявил об окончании первого этапа реставрационных работ: установлении навеса над главным корпусом, гидроизоляции крыши и ливневых стоков. По словам депутата, в ходе второго этапа планируется воссоздать старинный фонтан прямоугольной формы, расположенный в зале дивана. Этот этап также включает работы в главном корпусе, гареме, ханской кухне, библиотечном, графском и конюшенном корпусах, на соколиной башне, набережной с тремя мостами и реставрацию Екатерининской мили.

Ранее News.ru писал, что Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины намерено ввести санкции против россиян, принимавших участие в археологических раскопках в Крыму и Севастополе. Речь идёт о работниках 28 юридических, научных и музейных учреждений.