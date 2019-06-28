https://static.news.ru/photo/b89d6192-9a5d-11e9-97ad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Подтопление на подъезде к московскому аэропорту Шереметьево ликвидировали. Транспортное движение восстановлено.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва дополнительно были направлены мобильные перекачивающие станции. <...> Рано утром движение транспорта на подъезде к Шереметьево было открыто, — передаёт пресс-служба слова главы Министерства транспорта Московской области Алексея Гержика.

Он также отметил, что более 70 человек и 10 единиц техники было привлечено к устранению подтопления. В настоящее время идут работы по очистке ливневой канализации и проезжей части.

Как ранее писал News.ru, дорога до аэропорта Шереметьево, которую 28 июня затопило от непрекращающегося дождя, снова открыта. Рейсовые автобусы также запущены.