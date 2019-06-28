Подтопление на подъезде к московскому аэропорту Шереметьево ликвидировали. Транспортное движение восстановлено.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва дополнительно были направлены мобильные перекачивающие станции. <...> Рано утром движение транспорта на подъезде к Шереметьево было открыто, — передаёт пресс-служба слова главы Министерства транспорта Московской области Алексея Гержика.
Он также отметил, что более 70 человек и 10 единиц техники было привлечено к устранению подтопления. В настоящее время идут работы по очистке ливневой канализации и проезжей части.
Как ранее писал News.ru, дорога до аэропорта Шереметьево, которую 28 июня затопило от непрекращающегося дождя, снова открыта. Рейсовые автобусы также запущены.