https://static.news.ru/photo/7c81db24-9563-11e9-a861-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com

Кэрри Саймондс, близкая подруга кандидата в премьеры Британии Бориса Джонсона, считает, что соседи вызвали полицию в их дом по политическим причинам.

Женщина говорит, что боится возвращаться в жильё, купленное за £750 тысяч, из-за того что стала жертвой «кампании ненависти». Её сосед заявляет, что считает разумным, чтобы человек, претендующий на кресло премьер-министра Великобритании, был привлечён к ответственности за все свои слова, поступки и своё поведение, сообщает The Sun .

Ранее News.ru писал, что через несколько часов после победы в четвёртом туре выборов Борис Джонсон стал участником настоящего погрома — с битьём посуды, криками и таким сильным грохотом в стенах дома, где проживает 31-летняя любовница политика, что соседи были вынуждены вызвать полицейских. Свидетели описали ссору, которую можно было услышать даже с улицы, как «худшее, что слышали в течение жизни».