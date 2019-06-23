Кэрри Саймондс, близкая подруга кандидата в премьеры Британии Бориса Джонсона, считает, что соседи вызвали полицию в их дом по политическим причинам.
Женщина говорит, что боится возвращаться в жильё, купленное за £750 тысяч, из-за того что стала жертвой «кампании ненависти». Её сосед заявляет, что считает разумным, чтобы человек, претендующий на кресло премьер-министра Великобритании, был привлечён к ответственности за все свои слова, поступки и своё поведение, сообщает
Ранее News.ru писал, что через несколько часов после победы в четвёртом туре выборов Борис Джонсон стал участником настоящего погрома — с битьём посуды, криками и таким сильным грохотом в стенах дома, где проживает 31-летняя любовница политика, что соседи были вынуждены вызвать полицейских. Свидетели описали ссору, которую можно было услышать даже с улицы, как «худшее, что слышали в течение жизни».