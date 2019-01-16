Подросткам запретят заходить в вейп-шопы в Петербурге

https://news.ru/storage/news/958815afd92de2c33832b3cfe67ff67a/f3e12927-e11f-440b-891a-b8ad150fecb8_850.jpg Tampa Bay Times/Global Look Press

Депутаты петербургского парламента приняли в первом чтении законопроект, запрещающий несовершеннолетним даже заходить в магазины, где продают электронные сигареты и вейпы. Одним из авторов документа выступил единоросс Борис Ивченко, возглавляющий региональный союз пенсионеров.

«Всё чаще в школах нашего города пользуются электронными сигаретами — это самое печальное. Это не только вредно, так как вызывает привыкание, но и из-за канцерогена. А это опасно для физического и умственного развития несовершеннолетних», — пояснил парламентарий, которого цитирует издание «Фонтанка».

Проект предполагает запрет на вход подростков в магазины, где торгуют только вейпами. При этом в точках, где продаются и другие товары, всё останется по-прежнему.

Какие санкции будут применяться против нарушителей, депутаты пока не решили.

Как писал News.ru ранее, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился в Минздрав с предложением запретить рекламу систем нагревания табака (вейпов) и приравнять их к обычным сигаретам. По словам депутата, в последнее время они набирают обороты и становятся всё более популярными среди молодёжи. Ведомство пообещало дать ответ в течение 30 дней.