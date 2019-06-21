ной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев поручил руководителям ГУСБ и ОШУ МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений, — цитирует её

Основной задачей новой структуры станет выявление и пресечение нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков. В настоящее время решается вопрос о численности состава в таких подразделениях и другие вопросы организационного характера.

Ранее, как писал News.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить практическую реализацию статей УК об обороте наркотиков и фальсификации доказательств. Данная тема стала актуальной после дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому силовики подбросили запрещённые вещества.