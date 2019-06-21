МВД РФ прорабатывает вопрос создания подразделения по контролю за работой наркополицейских. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По итогам ежегодной специаль
Основной задачей новой структуры станет выявление и пресечение нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков. В настоящее время решается вопрос о численности состава в таких подразделениях и другие вопросы организационного характера.
Ранее, как писал News.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить практическую реализацию статей УК об обороте наркотиков и фальсификации доказательств. Данная тема стала актуальной после дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому силовики подбросили запрещённые вещества.