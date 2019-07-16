https://static.news.ru/photo/5a31b4ea-a7d3-11e9-b6d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: nasa.gov

Сотрудник ЦНИИмаш Сергей Мещеряков, подозреваемый в государственной измене, часто публиковал свои работы в зарубежных изданиях. Он интересовался защитой от космического мусора и астероидов.

Угроза для планеты волновала Мещерякова ещё в 2015 году. В журнале «Космонавтика и ракетостроение» он разместил статью «Концепция и сценарий схемы демонстрационного полета к потенциально опасному астероиду 2001 JV1 с целью изменения его орбиты путем воздействия взрывом».

Труды учёного присутствуют в электронной библиотеке Elibrary . Исследователя интересовали разные способы защиты спутников с помощью специальных конструкций или отклонения опасного небесного тела с помощью взрыва или удара.

Ранее News.ru сообщал, что Лефортовский суд Москвы заключил под домашний арест Сергея Мещерякова. Мера пресечения избрана на срок до 3 сентября текущего года.