Сотрудник ЦНИИмаш Сергей Мещеряков, подозреваемый в государственной измене, часто публиковал свои работы в зарубежных изданиях. Он интересовался защитой от космического мусора и астероидов.
Угроза для планеты волновала Мещерякова ещё в 2015 году. В журнале «Космонавтика и ракетостроение» он разместил статью «Концепция и сценарий схемы демонстрационного полета к потенциально опасному астероиду 2001 JV1 с целью изменения его орбиты путем воздействия взрывом».
Труды учёного присутствуют в электронной библиотеке
Ранее News.ru сообщал, что Лефортовский суд Москвы заключил под домашний арест Сергея Мещерякова. Мера пресечения избрана на срок до 3 сентября текущего года.