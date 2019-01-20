USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,718.21 $
МОСКВА-5°C02:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Подозреваемые по делу Лесли и Рыбки выпущены на свободу

Антон Кардашов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Нагатинский суд Москвы не стал арестовывать двух фигурантов дела о вовлечении в занятие проституцией, по которому проходят подозреваемыми Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). Оба фигуранта отпущены под подписку о невыезде.

Следователи не просили суд арестовать подозреваемых, так как «они не особо интересуют следствие». Об этом рассказал адвокат Вашукевич Александр Молохов, сообщает РИА Новости.

С 18 января Лесли, Рыбка и другие фигуранты дела пребывали в изоляторе Зябликово в Москве. Их подозревают в преступлении, максимальной санкцией по которому является лишение свободы на шесть лет.

Ранее News.ru сообщал, что следствие потребовало ареста для самих Лесли и Рыбки. Нагатинский суд Москвы продлил на 72 часа срок их задержания. Следующее заседание по избранию для них меры пресечения состоится 22 января. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты.


#аресты #Рыбка #АлексЛесли
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске


читайте также
общество 18:40, 19 января 2019
Настя Рыбка в суде: «Хочу знать, в чём меня обвиняют»
происшествия 00:25, 18 января 2019
Рыбка и Лесли вывезены из Шереметьево через чёрный ход
происшествия 20:06, 17 января 2019
Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево
Лента новостей
общество 01:39
Депутат проверил крышу закрытой поликлиники в Саратове
общество 01:33
Эстонки впервые провели марш за равные с мужчинами права
происшествия 01:03
Дебаркадер с сауной горел в Москве
происшествия 01:00
Поножовщина произошла в московском метро
в мире 00:41
«Жёлтые жилеты» ставят рекорды по числу манифестантов
Другие новости
общество 01:39
Депутат проверил крышу закрытой поликлиники в Саратове
общество 01:33
Эстонки впервые провели марш за равные с мужчинами права
общество 23:46
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды
общество 23:42
Задержанные в Москве участники акции останутся в ОВД до суда
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top