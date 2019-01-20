Подозреваемые по делу Лесли и Рыбки выпущены на свободу

https://news.ru/storage/news/d3555be607b3edad5b0c6cb5c3a62ed0/080e0dbc-6aec-4198-bcdc-f70f92b99a61_850.jpg Антон Кардашов/АГН "Москва"

Нагатинский суд Москвы не стал арестовывать двух фигурантов дела о вовлечении в занятие проституцией, по которому проходят подозреваемыми Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). Оба фигуранта отпущены под подписку о невыезде.

Следователи не просили суд арестовать подозреваемых, так как «они не особо интересуют следствие». Об этом рассказал адвокат Вашукевич Александр Молохов, сообщает РИА Новости.

С 18 января Лесли, Рыбка и другие фигуранты дела пребывали в изоляторе Зябликово в Москве. Их подозревают в преступлении, максимальной санкцией по которому является лишение свободы на шесть лет.

Ранее News.ru сообщал, что следствие потребовало ареста для самих Лесли и Рыбки. Нагатинский суд Москвы продлил на 72 часа срок их задержания. Следующее заседание по избранию для них меры пресечения состоится 22 января. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты.