Подозреваемые по делу Лесли и Рыбки выпущены на свободу

Нагатинский суд Москвы не стал арестовывать двух фигурантов дела о вовлечении в занятие проституцией, по которому проходят подозреваемыми Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). Оба фигуранта отпущены под подписку о невыезде.
Следователи не просили суд арестовать подозреваемых, так как «они не особо интересуют следствие». Об этом рассказал адвокат Вашукевич Александр Молохов, сообщает РИА Новости.
С 18 января Лесли, Рыбка и другие фигуранты дела пребывали в изоляторе Зябликово в Москве. Их подозревают в преступлении, максимальной санкцией по которому является лишение свободы на шесть лет.
Ранее News.ru сообщал, что следствие потребовало ареста для самих Лесли и Рыбки. Нагатинский суд Москвы продлил на 72 часа срок их задержания. Следующее заседание по избранию для них меры пресечения состоится 22 января. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты.