Подозреваемого в краже катера задержали в Москве

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже катера в Москве. Им оказался 49-летний приезжий.
Руководитель монтажной организации обратился в полицию и рассказал, что со склада пропал катер 1973 года выпуска.
«Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей», — передаёт слова начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрия Титова АГН «Москва».
Выяснилось, что мужчина раньше был разнорабочим в монтажной компании, информирует «Москва 24».
Как ранее писал News.ru, полиция Москвы проверяет информацию об исчезновении из Государственного исторического музея одного из экспонатов.