Подозреваемого в краже катера задержали в Москве

https://news.ru/storage/news/4422ef46752d5661f92cb2e3910f0a67/aa639cc3-25ae-4e9c-8764-790e994ed177_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже катера в Москве. Им оказался 49-летний приезжий.

Руководитель монтажной организации обратился в полицию и рассказал, что со склада пропал катер 1973 года выпуска.

«Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей», — передаёт слова начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрия Титова АГН «Москва».

Выяснилось, что мужчина раньше был разнорабочим в монтажной компании, информирует «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, полиция Москвы проверяет информацию об исчезновении из Государственного исторического музея одного из экспонатов.