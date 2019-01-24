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Подозреваемого в краже катера задержали в Москве

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже катера в Москве. Им оказался 49-летний приезжий.

Руководитель монтажной организации обратился в полицию и рассказал, что со склада пропал катер 1973 года выпуска.

«Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей», — передаёт слова начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрия Титова АГН «Москва».

Выяснилось, что мужчина раньше был разнорабочим в монтажной компании, информирует «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, полиция Москвы проверяет информацию об исчезновении из Государственного исторического музея одного из экспонатов.


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