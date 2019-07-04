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Панихида по 14 российским морякам-подводникам, погибшим в результате пожара на глубоководном аппарате «Лошарик» в Баренцевом море, проходит в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте. В мероприятии участвуют моряки и офицеры Военно-морского флота России.

Мы потеряли моряков-подводников. Трагедия, которая свершилась в Баренцевом море, невосполнимая утрата для всей нашей страны. Чтобы перенести эту боль и утрату, мы черпаем силу в молитве, — цитирует ТАСС митрополита...