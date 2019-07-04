Мособлдума приняла закон, согласно которому проживающим в регионе пенсионерам будут предоставляться подарочные наборы на 80-летие, 85-летие и последующие юбилейные даты.
Документ был разработан в рамках проекта «Чуткая власть» и в целях реализации адресной политики по усилению соцподдержки пожилых граждан.
Условия и порядок предоставления подарочных наборов предстоит определить правительству Московской области, сообщает АГН «
Ранее News.ru писал, что в Госдуме предложили законодательно закрепить компенсации пенсионерам-северянам расходов при поездках на отдых на личном транспорте. По мнению авторов инициативы, действующее постановление правительства не гарантирует получение пенсионерами указанных выплат, что приводит к необоснованным ограничениям прав граждан.