https://static.news.ru/photo/1c7ed566-9cd3-11e9-a2f3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком подготовить первоклассников к школе. Детям подарят ранцы, наполненные всем необходимым для первых недель учёбы.

Набор предоставят тем, чей доход на одного члена семьи не превышает 14 тысяч рублей. Цена одного такого подарка составит 2,6 тысячи рублей.

Кроме качественного и эргономичного ранца, первоклассники получат подставки для книг, по три тетради в косую линейку и клетку с обложками, пенал с двумя отделениями, шариковые ручки, простые и цветные карандаши, линейку, ластик, точилку, акварельные краски, кисточки, альбом, пластилин и цветную бумагу.

По словам министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, в правительстве понимают, что не все родители могут закупить необходимые канцтовары и другие предметы для учёбы, поэтому губернатор предложил им свою помощь.

Это же важно, чтобы все первоклассники пришли в школу подготовленными, с хорошим настроением, хорошими рюкзачками, канцтоварами, — отметила она в комментарии телеканалу « 360 ».

В текущем году ожидается около 8,2 тысячи первоклассников из малообеспеченных семей. Расходы на их сборы составят 21,32 тысячи рублей, однако это не потребует дополнительных трат из бюджета благодаря сложившейся экономии финансовых средств.

Минсоцразвития региона планирует, что такая помощь станет традиционной. В связи с этим были подготовлены поправки в закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области». Они уже прошли первичную антикоррупционную экспертизу. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Фаевская добавила, что также прорабатывается порядок получения адресной помощи. После принятия законопроекта регламент передадут на согласование в правительство. Скорее всего, наборы будут предоставлять родителям в заявительном порядке.

Как писал News.ru, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что Мособлдума рассмотрит законопроект, позволяющий семьям с новорождёнными детьми самим выбирать между подарочным набором и денежной компенсацией.