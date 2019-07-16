https://static.news.ru/photo/7b684e52-a7e8-11e9-83f5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий изменение подхода к установке тарифов на полисы ОСАГО. Документ предполагает наделение страховых компаний правом самостоятельно выбирать способ применения базовых ставок, регулируемых Центробанком.

Компании должны будут учитывать личностные характеристики каждого водителя и допущенных к управлению машиной лиц, следует из инициативы, опубликованной в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Максимальный размер выплаты по страховке сохраняется, отмечается в проекте. Однако упраздняется система коэффициентов, зависящих от региона использования транспорта и от мощности двигателя.

Кроме того, правительство предлагает вести полный учёт страховых случаев всех водителей.

Согласно пояснительной записке, авторы инициативы считают, что действующая сейчас система неочевидно отражает историю ДТП шофёра, а также не позволяет страхователям давать скидки клиентам.

Для установления справедливой стоимости страхового полиса ОСАГО проектом федерального закона предусмотрено право страхователя использовать телематическое устройство, фиксирующее характер вождения, для предоставления ему скидок в случае аккуратной эксплуатации транспортного средства, — отметили в правительстве.

Ранее, как писал News.ru, Минфин обнародовал информацию об этапах объединения ОСАГО и каско. По словам Алексея Моисеева, возник ряд трудностей, вызванный тем, что «автогражданка» является «достаточно плоским публичным договором».