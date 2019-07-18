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Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон об ужесточении ответственности за подделку и продажу официальных документов.

Сбыт фальсифицированных паспортов, удостоверений пенсионера и ветерана труда, лицензий, а также водительских прав будет караться тюремным заключением до трёх лет. В качестве альтернативы преступник может получить ограничение свободы или принудительные работы на тот же срок, передаёт Regnum .

Кроме того, уголовно преследоваться будут покупка, хранение и перевозка для использования этих документов. Совершившие это преступление могут попасть в тюрьму, получить ограничение свободы или принудительные работы на срок до одного года.

Одновременно появляется административная ответственность да подделку бумаг или её составляющих (бланка, печати, штампа). Юридические лица, уличённые в этом, должны будут заплатить штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией орудия правонарушения. Совершившие преступление повторно будут оштрафованы на сумму вдвое больше.

Ранее News.ru писал, что МВД может отказаться от «вшивания» чипов в водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС). Это предлагалось сделать ведомством для уменьшения риска подделок документов.