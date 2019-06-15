https://static.news.ru/photo/5472990a-8e9e-11e9-a26f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksey Fokin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большинство россиян — 73% — назвали себя патриотами. Это на 9% больше, чем в 2012 году, и немного меньше показателей, полученных в апреле 2014 года после вхождения Крыма в состав РФ (75%). Опрос провёл фонд «Общественное мнение».

Граждане, называющие себя патриотами, находятся в возрастном диапазоне от 31 до 45 лет (84%). Большая часть из них живёт в Москве (80%) и Южном федеральном округе (79%), пишет URA.RU . Около половины респондентов (48%) рассказали, что чувство любви к родине воспитывается с детства. Население полагает, что патриот не может быть равнодушным к родной природе (69%), избегать армейской службы (69%), но может критиковать власть (61%) и увлекаться иностранной литературой (57%).

В исследовании приняли участие 1500 человек из 104 населённых пунктов в 54 субъектах страны.

Как ранее сообщал News.ru, опрос населения показал, что 49% россиян устраивает их уровень жизни. Причислили себя к среднему классу 61% респондентов, 25% признались, что материальное положение их семей плохое, а 14% оценили свои доходы как «выше средних».