https://static.news.ru/photo/93cf607a-a4d7-11e9-b97c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Специалистам удалось восстановить подачу газа к ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» после крупного пожара.

Сотрудники АО «МОСГАЗ» установили на газопровод высокого давления запорное устройство с дистанционным управлением.

На месте происшествия продолжаются работы. К вводу также готовят вторую линию газопровода.

Крупный пожар на газопроводе около ТЭЦ-27 возник утром в четверг, 11 июля. Из-за возгорания перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. Огонь распространился на стоящие рядом административное здание и склад.

В результате ЧП погиб один человек и 13 пострадали. Они получили ожоги I и II степени. Жертвой пожара на ТЭЦ стала женщина-охранник.

Как писал News.ru, пожар у Северной ТЭЦ в Мытищах произошёл в результате буровых работ, из-за которых была опосредованно задета газовая труба глубоко под землёй. Об этом говорит характер повреждений на ней. За прорывом газопровода последовал мощный выброс пламени.