Специалистам удалось восстановить подачу газа к ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» после крупного пожара.
Сотрудники АО «МОСГАЗ» установили на газопровод высокого давления запорное устройство с дистанционным управлением.
На месте происшествия продолжаются работы. К вводу также готовят вторую линию газопровода.
Крупный пожар на газопроводе около ТЭЦ-27 возник утром в четверг, 11 июля. Из-за возгорания перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. Огонь распространился на стоящие рядом административное здание и склад.
В результате ЧП погиб один человек и 13 пострадали. Они получили ожоги I и II степени. Жертвой пожара на ТЭЦ стала женщина-охранник.
Как писал News.ru, пожар у Северной ТЭЦ в Мытищах произошёл в результате буровых работ, из-за которых была опосредованно задета газовая труба глубоко под землёй. Об этом говорит характер повреждений на ней. За прорывом газопровода последовал мощный выброс пламени.