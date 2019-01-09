Под Ростовом установили новый пост на границе с Украиной

https://news.ru/storage/news/e0f9eeca3906ed3bb75ee237d7023da1/fd6f6559-2ea6-4574-a4bb-6488bd704a6c_850.jpg Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый пограничный пункт появился на границе с Украиной в Чертковском районе Ростовской области.

Наряд «Контрольный пост» выставлен в районе хутора Гусев. Главная его задача — своевременное выявление лиц, желающих незаконно пересечь государственные границы, и пресечение иной противоправной деятельности, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что это «дополнительный барьер для контрабандистов», которые раньше через Гусев перевозили незаконные товары. Пресс-служба добавила, что жителям хутора для прохода в пограничную зону нужно будет предъявить паспорт, а их гостям необходимо оформлять пропуск.

Ранее, как сообщал News.ru, гражданин Украины пытался провезти через польскую границу нелегальную гаубицу. Его задержали на пограничном пропускном пункте в районе села Дорогуск. Элементы орудия находились в маркированных ящиках в грузовом автомобиле 22-летнего украинца, сообщил сотрудник польской Холмской районной прокуратуры Лех Вечежа. У молодого человека были с собой документы, но для свободного прохождения через границу их оказалось недостаточно.