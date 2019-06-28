https://static.news.ru/photo/e8826a02-9a70-11e9-b221-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уникальные работы по прокладке газопровода на большой глубине под Москвой-рекой начались в столице. Первым в плане реконструкции стоит дюкер «Автозаводский», который проходит в районе Нагатинской набережной, на очереди — «Даниловский».

Впервые за всю историю газового хозяйства Москвы газопровод прокладывается на глубине более 10 метров от дна реки при помощи тоннелепроходческого комплекса. В отличие от газопровода, который лежит на дне, уложенный на глубину более 10 метров газопровод не требует ежегодного обслуживания и затрат на эксплуатацию. Срок службы таких сетей — от 30 лет и более, — сообщил журналистам гендиректор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Работы на дюкере «Автозаводской» продлятся 30 дней со скоростью 10 метров в сутки. Потребителей от газа отключать не будут.

Всего «Мосгаз» эксплуатирует 13 газопроводов-дюкеров общей длиной 6,9 километра. Большинство из них прокладывали в 1939-1965 годах и они нуждаются в реконструкции. Их перекладка займёт три года.

Как писал News.ru, ранее первый замруководителя департамента строительства Москвы Пётр Аксёнов заявил, что трассу Солнцево — Бутово — Видное полностью достроят в 2023 году. По его словам, наиболее сложные участки строители уже преодолели. Трассу будут сдавать в эксплуатацию частями. На данный момент ведутся работы по строительству развязок и тоннелей.