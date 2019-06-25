https://static.news.ru/photo/1a6c7d24-975a-11e9-8de3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ректор Московского государственного университета им. Ломоносова Виктор Садовничий вручил более тысячи красных дипломов выпускникам 2019 года во вторник, 25 июня. Всего с отличием вуз окончили около трёх тысяч человек. Среди них — студенты мехмата, факультетов фундаментальной медицины, почвоведения, наук о материалах, высшей школы государственного аудита, государственного управления, физического, психологического и юридического факультетов.

Вы закончили с отличием и тем самым показали, что впереди у вас будут новые победы. Вы можете их добиваться. В этом году мы выпускаем 10 тысяч выпускников, 3 тысячи из них получают дипломы с отличием, — цитирует Садовничего РИА Новости .

На сцену выпускников приглашал ведущий церемонии Валдис Пельш. Садовничий присвоил Пельшу, который сам окончил МГУ более 30 лет назад, звание почётного профессора вуза, писал News.ru.