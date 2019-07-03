Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Почти 100 социальных объектов требуют восстановления после паводка в Иркутской области. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Где-то у нас по 97 объектам социальной, транспортной инфраструктуры... Договорились, что план восстановления по каждому объекту будет сделан, — цитирует его ТАСС.

Паводки в регионе начались в конце июня. По данным МЧС, 20 человек погибли. Судьба полутора десятков людей остаётся неизвестной.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об исполнении поручений по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Перечень был сформирован по итогам поездки главы государства в город Братск и прошедшего там межведомственного совещания, писал News.ru.

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