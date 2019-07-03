Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Около 16,5 тыс. человек, пострадавших в результате наводнения в Иркутской области, включены в список на получение материальной помощи. Половина из них уже получила деньги, сообщил вице-премьер правительства Виталий Мутко.

Такую информацию он озвучил на совещании с участием президента Владимира Путина. По его словам, выплаты по 10 тысяч рублей выделены уже 8,5 тыс. местных жителей. Остальные получат помощь в ближайшие...