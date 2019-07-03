Почти сто соцобъектов пострадали из-за паводка в Иркутской области
Алсу Жамалетдинова
17:05, 03 июля 2019
https://static.news.ru/photo/358eb1a6-9d9c-11e9-ac3c-fa163e074e61_1024.jpgФото: EMERCOM of Russia/Global Look Press
Почти 100 социальных объектов требуют восстановления после паводка в Иркутской области. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Где-то у нас по 97 объектам социальной, транспортной инфраструктуры... Договорились, что план восстановления по каждому объекту будет сделан, — цитирует его ТАСС.
Паводки в регионе начались в конце июня. По данным МЧС, 20 человек погибли. Судьба полутора десятков людей остаётся неизвестной.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об исполнении поручений по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Перечень был сформирован по итогам поездки главы государства в город Братск и прошедшего там межведомственного совещания, писал News.ru.