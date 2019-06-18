https://static.news.ru/photo/66674744-9198-11e9-bf88-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Денис Гришкин/пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Поездов нового поколения «Москва» в столичной подземке станет ещё больше. На ветки метро выйдут 39 дополнительных составов. Их запустят на Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Некрасовской линиях, передаёт сайт мэра и правительства Москвы.

Как отметил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, поезда «Москва» завоёвывают популярность пассажиров. За два года эта модель успела войти в топ-3 самых распространённых поездов метро. Всего в столичной подземке курсирует 132 инновационных состава. Они ходят по Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филёвской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям, отмечает « Москва 24 ».

Поезда «Москва-2019» оснащены системой электродинамического торможения, электронными табло, а также более удобными поручнями в форме шестиугольника. Они расположены на потолке вагона рядом с дверями.

Ранее News.ru писал, что тоннель Люблинско-Дмитровской («салатовой») линии метро Москвы продлят в северном направлении. Длина ветки увеличится на 2,3 км.