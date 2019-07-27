https://static.news.ru/photo/0c41a63e-b055-11e9-828c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

42% уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми. При этом 8,2% опрошенных полагают, что объем помощи даже упал.

Исследование проводила служба специальной связи и информации ФСО, сообщает РБК. Наиболее высок процент тех, кто не видит роста поддержки, в Волгоградской области (73,2%), в Омской области (51,6%) и в Дагестане (52,6%).

Утвердительно ответили на вопрос о том, заметили ли они положительные тенденции в этом направлении господдержки, 28,1% респондентов.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин посоветовал семьям, которые хотят получить материнский капитал, поторопиться с рождением детей, так как срок программы ограничен. Правда, он не исключил её продления до 2025 года.

С 2020 года материнский капитал планируется увеличить. Он будет проиндексирован до 470 тысяч рублей, писал News.ru.