Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве

https://news.ru/storage/news/75e4d111ac1ccf259921702e6c63305c/5df16aba-f880-4aa1-b0bd-bbd9f878ae98_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Около 45% месячной нормы снега выпало за выходные в Москве. Замеры производились на базовой столичной метеостанции на ВДНХ.

Так, только за день 27 января прирост осадков, по словам метеорологов, которые приводит «Интерфакс», составил 19 мм. При этом норма снега для января в Москве — 42 мм.

По данным Гидрометцентра, высота сугробов на ВДНХ утром достигала 44 см, а в центре Москвы, на улице Балчуг — 49 см.

Ранее News.ru писал о том, что синоптики прогнозируют значительное потепление в Москве. Снегопад, по прогнозам, прекратится уже в понедельник, 28 января. Ночью в столице будет от 7 до 9 градусов мороза, по области — от 6 до 11 градусов ниже нуля. В дневные часы в Москве — от 2 до 4 градусов мороза, в Подмосковье — от 1 до 6 градусов ниже нуля.