https://static.news.ru/photo/4c142d2e-b5da-11e9-b37f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Более 400 тысяч человек посетили юбилейные мероприятия на ВДНХ за первые два дня праздника. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Торжества по случаю 80-летия продлятся до конца недели. Для москвичей и гостей столицы организаторы подготовили свыше полусотни различных акций. Каждый вечер посетителей ждут световое шоу, концерты и спектакли.

В выходные дни здесь готовы к большему наплыву посетителей, чем в будни. Ранее News.ru писал, что из-за этого возможны временные ограничения работы станций метро на вход или выход.