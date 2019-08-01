https://static.news.ru/photo/e6427db6-b43a-11e9-8109-fa163e074e61_660.jpg Андрей Малахов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Владимир Соловьёв возглавил список журналистов, которые пользуются у россиян наибольшим доверием. Он с большим отрывом опередил своих коллег по телевизионному цеху — таких как Дмитрий Киселёв, Владимир Познер или Ирада Зейналова. Таковы данные медиаисследования, проведённого социологическим центром «Левада-Центр».



Исследовали выясняли степень популярности ведущих различных телевизионных ток-шоу и информационных передач как наиболее массовых программ на отечественном телевидении. При этом людям не предлагали список фамилий, а просили назвать их самостоятельно, отметили социологи .

Владимира Соловьёва («Вечер с Владимиром Соловьёвым», канал «Россия 1») назвали 23% опрошенных. Ближайший к нему коллега — Андрей Малахов («Андрей Малахов. Прямой эфир», «Россия 1»), его фамилию назвали 11% россиян. Далее в пятёрке лидеров — Владимир Познер («Познер», Первый канал), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1»), которых вспомнили по 6% респондентов.

Вторую пятёрку возглавляет Дмитрий Киселёв («Вести недели», «Россия 1»), у него 5% народного доверия. Далее идут Евгений Попов («60 минут», «Россия 1») и Александр Гордон («Мужское/Женское», Первый канал), у которых по 4%. Аутсайдерами «доверительного рейтинга» стали Артём Шейнин («Время покажет», Первый канал) и Ирада Зейналова («Итоги недели с Ирадой Зейналовой», НТВ).

Ранее News.ru писал, что число россиян, которые доверяют телевидению как источнику информации, за последние 10 лет уменьшилось на 24%. Сейчас телевизору доверяют 54%, в то время как в 2009 году ему верили 72% жителей страны.