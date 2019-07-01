https://static.news.ru/photo/eafd1cbe-9bf6-11e9-8174-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Авиакомпании «Победа», несмотря на активное сопротивление, всё же придётся обеспечивать экипажи самолётов бесплатным питанием. Законность соответствующего предписания Ространснадзора подтвердил Арбитражный суд Московской области.

В 2018 году специалисты ведомства в ходе выездной проверки выявили, что в дни полётов члены кабинных экипажей не были обеспечены питанием. Вместо этого им выплачивали компенсацию в размере 105 рублей за каждый час.

«Победа» в своём обращении в суд заявляла о несостоятельности претензий надзорного ведомства, которое потребовало кормить сотрудников, сообщает РИА Новости .

Согласно положениям ныне действующего приказа Минтранса, возмещение расходов на питание допускается только при невозможности обеспечения экипажа бесплатным питанием в «неродных» для авиакомпании аэропортах, где отсутствуют специализированные организации общественного питания.

Представитель лоукостера в суде уверял, что в аэропорту Внуково отсутствует специализированная организация общественного питания, способная предоставить специальное питание, основанное на религиозных убеждениях, медицинских показаниях или соблюдении особых режимов питания (веганство, сыроедение, халяль, кошер и т.д.).

Однако суд посчитал, что в «Победе» подменяют понятие «отсутствие специализированных организаций общественного питания» на «отсутствие специального питания». На самом же деле соответствующая организация во Внуково есть, и, более того, между ней и авиакомпанией был заключён договор на обеспечение экипажей воздушных судов бортовым питанием.

Ранее News.ru писал, что Министерство транспорта заявило об отсутствии законных оснований взимать дополнительную плату с пассажиров за регистрацию на рейс и оформление багажа. Такой вывод содержится в ответе на обращение депутата Госдумы Виталия Милонова, который пожаловался в ведомство на «Победу», взимающую €25 за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах.