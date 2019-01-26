Победителей Ночной хоккейной лиги премируют из бюджета

https://news.ru/storage/news/8b67ebb4a78abee31b5bf3b8a091df80/9e68ba0c-9dac-426f-bf85-9d4fa7ba3c7e_850.jpg Борис Татаринов/nhliga.org

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления трансфертов на премирование регионов — победителей Ночной хоккейной лиги. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 400 млн рублей.

«Цель поддержки — улучшение материально-технической базы для занятий хоккеем», — говорится в пояснении к постановлению.

Ранее News.ru писал, что товарищеский матч Ночной хоккейной лиги на Красной площади закончился со счётом 14:10 в пользу команды, в которой играли президент Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Владимир Путин забил первую шайбу в этой игре с передачи Павла Буре. Глава государства традиционно выступал под 11-м номером, а компанию ему составили, помимо Шойгу, члены Совета легенд Ночной лиги, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов, сообщает пресс-служба Ночной хоккейной лиги.