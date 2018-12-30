USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,841.25 $
МОСКВА-3°C20:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

«Победа» сообщила о задержке 17 рейсов во Внуково

Slavomir Kubes/CTK/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

17 международных рейсов авиакомпании «Победа» задержали в аэропорту Внуково. Перевозчик объясняет это действиями пограничной службы.

Проблемы с рейсами фиксировались в течение всего дня 29 декабря и в первой половине 30 декабря. Общее время задержки составило около десяти часов. Авиакомпания планирует обратиться в суд и потребовать возмещения расходов, сообщает Агентство «Москва».

Пограничники объяснили свои действия тем, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт. Но по утверждению представителя авиакомпании, требований к наличию экипажа на борту для начала процесса посадки не существует, писал News.ru.

Источник агентства в «Победе» заявил, что, по предварительным данным, таким образом погранслужба Внуково ответила на отказ авиакомпании в выполнении требования отправить гражданина Бенина, прилетевшего из Москвы в Турцию, но сразу депортированного обратно, в любую страну.


#ПОБЕДА #внуково #пограничники
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
происшествия 13:49, 30 декабря 2018
Авиадебошира задержали в Ростове-на-Дону
в мире 06:19, 30 декабря 2018
Авиационный трап с пассажирами рухнул в США
происшествия 17:24, 28 декабря 2018
Сбежавшему с рейса во Внуково пассажиру грозит штраф
Лента новостей
спорт 20:35
Россиянка Лагно выиграла ЧМ по блицу
в мире 20:33
Украинские каналы перешли на родной язык на 90%
культура 20:32
Умер гонконгский режиссёр Ринго Лэм
происшествия 20:27
ТЦ «Мега Химки» возобновил работу после эвакуации
новый год 20:19
Ухудшение погоды ожидает москвичей в последний день года
Другие новости
новый год 20:19
Ухудшение погоды ожидает москвичей в последний день года
общество 20:13
Строителям метро в Петербурге погасили долги по зарплате
общество 18:47
Российских детей вывезли из Ирака на родину
общество 17:13
Более ста тысяч человек остались без света в Чечне
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top