«Победа» сообщила о задержке 17 рейсов во Внуково

https://news.ru/storage/news/76ea3c28df866c95f07d4b85fa8e29a5/95a96c28-7d0b-44ab-95f7-cfafd4ada477_850.jpg Slavomir Kubes/CTK/Global Look Press

17 международных рейсов авиакомпании «Победа» задержали в аэропорту Внуково. Перевозчик объясняет это действиями пограничной службы.

Проблемы с рейсами фиксировались в течение всего дня 29 декабря и в первой половине 30 декабря. Общее время задержки составило около десяти часов. Авиакомпания планирует обратиться в суд и потребовать возмещения расходов, сообщает Агентство «Москва».

Пограничники объяснили свои действия тем, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт. Но по утверждению представителя авиакомпании, требований к наличию экипажа на борту для начала процесса посадки не существует, писал News.ru.

Источник агентства в «Победе» заявил, что, по предварительным данным, таким образом погранслужба Внуково ответила на отказ авиакомпании в выполнении требования отправить гражданина Бенина, прилетевшего из Москвы в Турцию, но сразу депортированного обратно, в любую страну.