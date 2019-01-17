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«Победа» отменяет некоторые рейсы из Санкт-Петербурга

Булкин Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

Лоукостер «Победа» прекращает продажу билетов на международные авиарейсы из аэропорта Пулково после 28 февраля. Перевозчик принял решение прекратить вылеты из Санкт-Петербурга с апреля 2019 года.

В компании объяснили, что отмена рейсов произойдёт в целях соблюдения интересов клиентов. Дело в том, что службы воздушной гавани систематически задерживают вылеты «Победы». Так, 14 и 15 января представители «Пулково» перед вылетом потребовали вскрыть все надлежащим образом заблокированные и опломбированные кухонные отсеки в салоне самолётов.

В зимнем расписании с 17 марта отменяется только рейс Санкт-Петербург — Лондон. Перевозчик уточнил, что на этом направлении выкуплено минимальное количество билетов и отмена полётов не отразится на пассажирах, передает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что самолёт лоукостера «Победа», направлявшийся из Москвы в Рим, почти на пять часов задержался в пути из-за инцидента в аэропорту Калининграда, где лайнер совершал промежуточную посадку. Во время заруливания на стоянку воздушное судно зацепило краем крыла трап.


#САНКТПЕТЕРБУРГ #ОТМЕНА #ПОБЕДА #рейсы #лоукостеры
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