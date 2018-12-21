«Победа» прокомментировала иск против себя

Платная регистрация в аэропортах других стран мотивирует клиентов проходить этот процесс в Интернете, объяснили в «Победе». Благодаря этому авиакомпания может не повышать цены на билеты.
Цена на топливо резко увеличилась в 2018 году, и только такая мера позволила оставить прежние тарифы для покупателей, передаёт слова представителя перевозчика АГН «Москва». Такая практика уже давно используется в мире, пояснили в компании.
«Будем в суде отстаивать права клиентов не платить за услугу регистрации в аэропорту. Мы считаем, что неправильно включать в тариф стоимость услуги регистрации, если клиенты хотят сэкономить и зарегистрироваться самостоятельно», — сказали там.
Представители перевозчика добавили, что на данный момент сервис онлайн-регистрации используют примерно 85% пассажиров. Через некоторое время этот показатель должен возрасти до 95%.
Ранее News.ru сообщал, что авиакомпания «Победа» станет ответчиком в суде по делу о платной регистрации пассажиров на рейсы в аэропортах за рубежом. Иск к перевозчику подала московская межрегиональная транспортная прокуратура.