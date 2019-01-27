«Победа» прекращает летать из Москвы в Хельсинки

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Российский лоукостер «Победа» закрывает одно из зарубежных направлений. Авиакомпания не будет летать из Москвы в столицу Финляндии

Последний рейс запланирован на 31 января, сообщает финская государственная телерадиовещательная компания YLE.

«Низкобюджетный российский авиаперевозчик "Победа" прекращает авиасообщение между Москвой и Хельсинки — рейс не продержался и полугода», — сказано в сообщении.

«Победа» летала в Хельсинки с 5 октября 2018 года.

Между российской и финской столицами до шести рейсов в сутки также выполняют «Аэрофлот» и Finnair.

Ранее лоукостер «Победа» прекратил продажу билетов на международные авиарейсы из аэропорта Пулково. Перевозчик принял решение прекратить вылеты из Санкт-Петербурга с апреля, писал News.ru.