«Победа» прекращает летать из Москвы в Хельсинки

Российский лоукостер «Победа» закрывает одно из зарубежных направлений. Авиакомпания не будет летать из Москвы в столицу Финляндии
Последний рейс запланирован на 31 января, сообщает финская государственная телерадиовещательная компания YLE.
«Низкобюджетный российский авиаперевозчик "Победа" прекращает авиасообщение между Москвой и Хельсинки — рейс не продержался и полугода», — сказано в сообщении.
«Победа» летала в Хельсинки с 5 октября 2018 года.
Между российской и финской столицами до шести рейсов в сутки также выполняют «Аэрофлот» и Finnair.
Ранее лоукостер «Победа» прекратил продажу билетов на международные авиарейсы из аэропорта Пулково. Перевозчик принял решение прекратить вылеты из Санкт-Петербурга с апреля, писал News.ru.