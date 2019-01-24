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«Победа» подала в суд на пограничников Внуково

Булкин Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

Авиакомпания «Победа» подала в суд на сотрудников пограничной службы аэропорта Внуково. Поводом, вероятно, является задержание вылета нескольких рейсов.

Заявление с требованием о взыскании 10 740 рублей подано в Арбитражный суд Москвы 24 января. Согласно картотеке дел, ответчиками по иску выступают ФСБ и Минфин РФ.

29–30 декабря в аэропорту было задержано 17 международных рейсов «Победы». Пограничники объяснили свои действия тем, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт. По мнению авиакомпании, требований к наличию экипажа на борту для начала процесса посадки не существует.

По некоторым данным, таким способом погранслужба ответила на отказ «Победы» отправить гражданина, прилетевшего из Москвы в Турцию, но сразу депортированного обратно, в «любую страну», писал News.ru.


#суды #ПОБЕДА #внуково #пограничники #фсб
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