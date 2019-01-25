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«Победа» перестанет летать за рубеж из Пулково

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Лоукостер «Победа» отменяет международные рейсы из Пулково с 1 апреля. Причиной такого решения стал конфликт с пограничной службой аэропорта.

Так, из лётного расписания убраны ранее запланированные рейсы в Лондон, Стамбул, Жирону, Кёльн и Пизу, заявили «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика.

Проблемы у лоукостера в петербургском аэропорту начались в середине января. В процессе подготовки к вылету пограничники начали вскрывать все надлежащим образом заблокированные и опломбированные кухонные отсеки в салоне самолетов. Все задержки в службе безопасности объясняют интересами защиты границы.

В период с 14 по 25 января было задержано свыше 50 рейсов.

Ранее сообщалось о конфликте этого перевозчика с погранслужбой Внуково. С 29 по 30 декабря в аэропорту было задержано 17 международных рейсов «Победы». Пограничники объяснили свои действия тем, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт. По мнению авиакомпании, требований к наличию экипажа на борту для начала процесса посадки не существует.

По некоторым данным, таким способом погранслужба ответила на отказ «Победы» отправить гражданина, прилетевшего из Москвы в Турцию, но сразу депортированного обратно, в «любую страну». Лоукостер уже подал в суд на пограничников, писал News.ru.


#ПОБЕДА #Пулково
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