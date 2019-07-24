https://static.news.ru/photo/e617a622-ae22-11e9-870f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналистку Наталью Гончарову, оставившую жалобу на авиакомпанию «Победа» в комментариях под постом певицы Леди Гага в Instagram, не пустили на рейс из-за опоздания. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Мы были очень озабочены и огорчены заявлением клиента о досрочно закрытой посадке и решили проверить видеозапись с камер наблюдения в аэропорту. Однако на камере чётко зафиксировано, что клиент явился на посадку менее чем за 20 минут до вылета самолёта, опоздав на пару минут, – цитирует пресс-службу лоукостера агентство « Москва ».

Первоначально Наталья Гончарова пожаловалась на компанию в Facebook. По её словам, «Победа» прекратила посадку на самолёт, следующий в Калининград, раньше срока. По этой причине её не пропустили на борт. Представители лоукостера никак не отреагировали на пост, тогда Гончарова оставила жалобу в комментариях в Instagram Гаги.

Ранее News.ru писал, что ресторан в Кемерово включил в меню блюда, названия которых взяты из комментариев в Instagram Леди Гаги. Как рассказали сотрудники заведения, таким образом они хотят поддержать россиянку Ирину Шейк, от которой ушёл к певице актёр Брэдли Купер.

В конце июля в аккаунт Гаги в Instagram посыпались русскоязычные комментарии. Сперва россиянки в негативном ключе комментировали все новые фото американской певицы, а позже появились дискуссии на сторонние темы политического, социального и бытового характера.